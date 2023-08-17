Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
Одна из самых ярких вывесок второго тура чемпионата Англии — встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». 19 августа команды сойдутся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на победу гостей чуть меньше — 2.41, что составляет примерно 40% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 2.88 (34%), ничья доступна за 3.67 (26%).
В последние годы манкунианцы практически не ощущают сопротивления во встречах со «шпорами»: лондонцы не уступили лишь в четырех из 10 предыдущих столкновений с «МЮ» (три виктории и ничья). Поставить на непоражение оставшегося без Харри Кейна «Тоттенхэма» можно за 1.61.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.79;
• 2:1 в пользу «МЮ» — за 9.50;
• 0:0 и 2:2 — за 11.0.
В первом туре команды не впечатлили результативностью: «красные дьяволы» выжали лишь один забитый мяч в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0), «шпоры» отгрузили два «Брентфорду» (2:2). При этом букмекеры ждут яркий поединок: тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.29.
Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.56, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.45.
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В первом туре соперники не впечатлили: хозяева выковали ничью с «Брентфордом», гости с большим трудом сломили «Вулверхэмптон», а единственный гол забили только на 76-й минуте. После таких результатов команды в турнирной таблице расположились по соседству — на седьмой и восьмой строчках.
При этом летом оба клуба вытряхнули практически по 200 миллионов евро на трансферы, что подчеркнуло их амбиции. «Красные дьяволы» сохранили всех лидеров прошлого сезона, а против «волков» в АПЛ за «МЮ» дебютировали Андре Онана и Мейсон Маунт. Камерунский вратарь даже провел первый официальный сухой матч в новом коллективе.
«Тоттенхэм» же прямо перед стартом сезона отдал Харри Кейна в «Баварию». Потеря англичанина перекрыла все летние усиления лондонцев: в последние девять сезонов худшим достижением форварда в АПЛ оказались 17 голов, а в прошлом розыгрыше Кейн настрелял 30. Без него «Брентфорду» забивали защитники Кристиан Ромеро и Эмерсон.
Представитель обороны отличился и у «МЮ» — Рафаэль Варан. При этом игры между «Манчестером» и «Тоттенхэмом» нередко получались результативными: в семи из 10 последних встреч они забили минимум три мяча на двоих.
«Красные дьяволы» имеют серьезный перевес в личных встречах: в последних 10 поединках одержали восемь побед и не проигрывали «шпорам» на протяжении пяти матчей (четыре триумфа и ничья). Причем за этот промежуток команды три раза выясняли отношения в Лондоне. В первом туре манкунианцы также показали себя лучше: оформили сухую викторию над «Вулверхэмптоном» (хотя и с трудом), «Тоттенхэм» же выглядел точно не сильнее «Брентфорда», с которым и разделил очки.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -