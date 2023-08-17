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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: «шпоры» провалятся без Кейна

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 19 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Тоттенхэма» в матче против «Брентфорда».
Фото Global Look Press
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«Красные дьяволы» не проиграли «Тоттенхэму» пять матчей подряд.

Одна из самых ярких вывесок второго тура чемпионата Англии — встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». 19 августа команды сойдутся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 19 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на победу гостей чуть меньше — 2.41, что составляет примерно 40% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 2.88 (34%), ничья доступна за 3.67 (26%).

В последние годы манкунианцы практически не ощущают сопротивления во встречах со «шпорами»: лондонцы не уступили лишь в четырех из 10 предыдущих столкновений с «МЮ» (три виктории и ничья). Поставить на непоражение оставшегося без Харри Кейна «Тоттенхэма» можно за 1.61.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.79;

• 2:1 в пользу «МЮ» — за 9.50;

• 0:0 и 2:2 — за 11.0.

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В первом туре команды не впечатлили результативностью: «красные дьяволы» выжали лишь один забитый мяч в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0), «шпоры» отгрузили два «Брентфорду» (2:2). При этом букмекеры ждут яркий поединок: тотал больше 2.5 гола идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.29.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.56, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.45.

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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 августа 2023 года

В первом туре соперники не впечатлили: хозяева выковали ничью с «Брентфордом», гости с большим трудом сломили «Вулверхэмптон», а единственный гол забили только на 76-й минуте. После таких результатов команды в турнирной таблице расположились по соседству — на седьмой и восьмой строчках.

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При этом летом оба клуба вытряхнули практически по 200 миллионов евро на трансферы, что подчеркнуло их амбиции. «Красные дьяволы» сохранили всех лидеров прошлого сезона, а против «волков» в АПЛ за «МЮ» дебютировали Андре Онана и Мейсон Маунт. Камерунский вратарь даже провел первый официальный сухой матч в новом коллективе.

«Тоттенхэм» же прямо перед стартом сезона отдал Харри Кейна в «Баварию». Потеря англичанина перекрыла все летние усиления лондонцев: в последние девять сезонов худшим достижением форварда в АПЛ оказались 17 голов, а в прошлом розыгрыше Кейн настрелял 30. Без него «Брентфорду» забивали защитники Кристиан Ромеро и Эмерсон.

Представитель обороны отличился и у «МЮ» — Рафаэль Варан. При этом игры между «Манчестером» и «Тоттенхэмом» нередко получались результативными: в семи из 10 последних встреч они забили минимум три мяча на двоих.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» имеют серьезный перевес в личных встречах: в последних 10 поединках одержали восемь побед и не проигрывали «шпорам» на протяжении пяти матчей (четыре триумфа и ничья). Причем за этот промежуток команды три раза выясняли отношения в Лондоне. В первом туре манкунианцы также показали себя лучше: оформили сухую викторию над «Вулверхэмптоном» (хотя и с трудом), «Тоттенхэм» же выглядел точно не сильнее «Брентфорда», с которым и разделил очки.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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