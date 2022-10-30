Американка Кэти Ледеки установила мировой рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем

Семикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки установила мировой рекорд на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем на втором этапе Кубка мира в Торонто.

25-летняя американка в субботу, 29 октября, показала время 15.8,24 и улучшила предыдущий мировой рекорд на 10 секунд, который принадлежал немецкой пловчихе Саре Велльброк и был установлен в ноябре 2019 года (5.18,01).

Второй на дистанции 1500 метров стала Беатрис Дизотти из Бразилии (15.48,82),

Ледеки 7-кратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира. Девушке также принадлежат мировые рекорды на дистанциях 800 и 1500 м в 50-метровом бассейне.