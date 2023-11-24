Юлия Ефимова: «Я думала, что вернусь, чтобы красиво уйти»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова призналась, что думала о завершении карьеры.

«Я думала, что вернусь, чтобы красиво уйти. Но, видя как я быстро восстановилась и могу соревноваться на пьедестале... Аппетит приходит во время еды, у меня тоже самое. Появился, задор, которого долго не было. И я подумала, что заканчивать незачем.

Не ожидала, что будет такой ажиотаж. Но ко мне подходили дети, родители благодарили за то, что вернулась», — сказала Ефимова в эфире «России 24».

31-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, стала третьей по итогам двух полуфиналов и вышла в финал, который пройдет 24 ноября. Лучший результат показала Евгения Чикунова — 1 минута 3,79 секунды.