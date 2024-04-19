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Сегодня, 13:04

Ефимова рассказала, почему у нее не получается построить семью

Виктория Кравченко
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
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Призер Олимпийских игр и чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, почему у нее сейчас не получается создать семью. Она объяснила, что ее родители с детства делали акцент лишь на спорте.

«Если бы была возможность, мы бы этим делом занялись, но пока такой возможности нет. Папа мне уже начал говорить о семейной жизни. Но получилось, что меня всю жизнь так воспитывали, что никаких мальчиков, ничего такого, только спорт-спорт-спорт. А сейчас я не могу так взять и переключиться. Я, конечно, старалась, но не получается. Есть на это свои причины и травмы. Но я спокойно к этому отношусь», — цитирует Ефимову РИА «Новости».

В активе 32-летней Ефимовой две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее Ефимова после своего выступления на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров брассом рассказала о своих планах на участие в международных соревнованиях в боснийской Баня-Луке.

Чемпионат России по плаванию 2024: расписание соревнований и трансляция 19 апреля

Юлия Ефимова
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Чемпионат России по плаванию 2024: расписание соревнований и трансляция 19 апреля