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Плавание

Сегодня, 11:42

Финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесли из Израиля в Португалию

Алина Савинова
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Финальный этап Кубка мира по плаванию на открытой воде перенесен из Израиля в Португалию, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Соревнования должны были пройти в израильском Эйлате с 1 по 2 декабря. Однако в целях безопасности World Aquatics приняла решение передать право проведения этапа португальскому Фуншалу и установила новые даты соревнований: 2-3 декабря.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

Источник: https://www.worldaquatics.com/news/3735189/funchal-portugal-chosen-as-venue-for-final-leg-of-world-aquatics-open-water-swimming-world-cup-2023
плавание
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