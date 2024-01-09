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Плавание

9 января, 23:21

Панкратов прокомментировал возвращение Ефимовой к соревнованиям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов прокомментировал возвращение шестикратной чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой к соревнованиям.

«Возвращение Ефимовой — одно из приятных событий года. Но о возвращении мы пока не говорим, потому что Юлия выступила пока на двух турнирах, тем более, что и о завершении карьеры речи пока не шло. Но полноценным возвращением будет хороший результат на чемпионате России на длинной воде в апреле, если это случится. Пока она нас порадовала тем, что вышла на старт. По результатам мы пока говорим, что Юля на пути к возвращению. Ее важность для российского спорта на фоне той же Чикуновой послабее. Но с точки зрения медиа и привлечения внимания ее роль неоспорима. Даже установление рекордов мира, наверное, произвело меньше эффекта, чем появление Ефимовой на дорожке», — приводит слова Панкратова Metaratings.ru.

31-летняя пловчиха — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей ЧМ среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

В ноябре 2023 года, после двухлетнего перерыва, Ефимова приняла участие в чемпионате Южного федерального округа. На турнире она выиграла все дистанции брассом (50, 100 и 200) и стала второй на дистанции 100 м комплексом.

Источник: https://metaratings.ru/news/pankratov-vazhnost-efimovoi-dlya-rossiiskogo-sporta-menshe-chem-znachimost-chikunovoi-322331/
Плавание
Денис Панкратов
Юлия Ефимова
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