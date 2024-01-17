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Сегодня, 15:53

Президент ВФП Сальников подтвердил, что россияне пропустят чемпионат мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников подтвердил, что никто их российских пловцов не выступит на февральском ЧМ по водным видам спорта-2024.

«Да, подтверждаю, что это так. Россияне на турнире не выступят. Олимпиада? О ней мы сейчас и не думаем», — приводит слова Сальникова «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля. Мужской и женский заплывы на дистанции 10 км включены в программу Олимпийских игр 2024 года.

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

Сообщалось также, что россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-vfp-salnikov-podtverdil-chto-rossiyane-propustyat-chempionat-mira
Владимир Сальников
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