Президент ВФП Сальников подтвердил, что россияне пропустят чемпионат мира

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Президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников подтвердил, что никто их российских пловцов не выступит на февральском ЧМ по водным видам спорта-2024.
«Да, подтверждаю, что это так. Россияне на турнире не выступят. Олимпиада? О ней мы сейчас и не думаем», — приводит слова Сальникова «Спорт День за Днем».
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля. Мужской и женский заплывы на дистанции 10 км включены в программу Олимпийских игр 2024 года.
Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.
Сообщалось также, что россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.