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Плавание

Сегодня, 12:57

Пловчиха Сподаренко ответила на обвинения в предательстве после смены гражданства

Игнат Заздравин
Корреспондент
Софья Сподаренко.
Фото Соцсети
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Российская пловчиха Софья Сподаренко, которая теперь будет выступать за Казахстан, прокомментировала обвинения в предательстве.

«Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: «Какой хейт?» Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого говна», — написала Сподаренко.

Кроме того, она выложила фотографию со смайликом поцелуя на ягодице. «Something better to kiss (Кое-что получше для поцелуев)», — подписала фото спортсменка.

25-летняя пловчиха объявила о смене гражданства в августе. Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 м баттерфляем.

плавание
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