Попов не считает, что последние результаты российских пловцов можно назвать выдающимися

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что достижения российских пловцов в последние годы нельзя назвать выдающимися.

«Я не видел у наших пловцов в последний год выдающихся результатов. Мы не ставили рекордов мира в 50-метровом бассейне. Да, был рекорд Климента Колесникова на короткой воде, но короткая вода — это как кнопочный телефон. Пока мы не улучшаем результаты на длинной воде, нельзя говорить, что ребята включили пятую передачу и технично едут впереди», — приводит слова Попова ТАСС.

В 2022 году бюро Европейской лиги плавания и Международная федерация плавания временно отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидами организаций.