Попов надеется, что World Aquatics последует примеру FIE и допустит россиян к турнирам

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов надеется, что Международная федерация плавания (World Aquatics) последует примеру Международной федерации фехтования (FIE) и допустит российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

«Первый пошел, надеюсь, другие подтянутся. Я понимаю, что сопротивление нашему возвращению будет огромное. В спортивной семье есть взаимопонимание, спорт объединяет людей, поэтому я надеюсь, что нас вернут, но, как я говорил ранее, нам нужно придерживаться четкой позиции и стоять на своем», — приводит ТАСС слова Попова.

10 марта конгресс FIE проголосовал за возвращение российских фехтовальщиков на международные соревнования в нейтральном статусе. В 2022 году организация, как и World Aquatics, запрещала представителям России выступать на международных турнирах.