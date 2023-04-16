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Плавание

Сегодня, 19:05

Призер чемпионатов мира Минаков объяснил переход в сборную Республики Татарстан

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер чемпионатов мира Андрей Минаков на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию поделился своими ожиданиями от предстоящих соревнований и рассказал о переходе в сборную Татарстана.

«Этот чемпионат будет особенным для меня, так как я в первый раз представляю Республику Татарстан. Хочется сказать огромное спасибо за доверие, мы готовы выигрывать и показывать наивысшие результаты. В Татарстана есть все для того, чтобы показывать результат, мы тренировались в отличных условиях», — сказал Минаков.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 16 по 21 апреля.

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