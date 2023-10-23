Сальников сообщил, что Рылов готовится к чемпионату России

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «СЭ» рассказал о планах на сезон двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

— Какой сейчас статус у Евгения Рылова? Будет ли он принимать участие во внутренних стартах?

— У него есть все возможности продолжать спортивную карьеру, но он сам принимает решение. Я доволен его результатами, но конкуренция растет и расслабиться ему не позволяют. Необходимо думать, как спланировать тренировочный цикл, чтобы выглядеть достойно. Два десятка лет назад мы пятью-десятью спортсменами закрывали всё и вся, и никакой молодежи не было, лидерам можно было расслабиться. Сейчас такой возможности не дают юниоры, которые жаждут побед и результатов.

— Мы увидим Евгения на чемпионате России?

— Да, он готовится.

Ранее Рылов заявил, что откажется подписывать декларации для допуска к международным соревнованиям, в случае если этого потребует Международный олимпийский комитет (МОК).

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Полное интервью с Сальниковым читайте на сайте «СЭ».