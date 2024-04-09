Сальников заявил, что плавание должно опережать футбол по числу занимающихся

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что плавание в России должно опережать футбол по числу занимающихся.

«С одной стороны, радует тот факт, что плавание признано вторым в стране, но объективно оно заслуживает первого места. Если вам это покажется шуткой, то давайте вспомним, что жизнь началась в воде и воды на земле значительно больше, чем суши», — цитирует Сальникова ТАСС.

Количество занимающихся спортом граждан в стране за год выросло на 5,9 миллиона человек — до 75,729 миллиона. Самым массовым видом спорта остается футбол (3,408 миллиона), на втором месте плавание — 2,764 миллиона.