Всероссийская федерация плавания выразила соболезнования родным погибших во время теракта в Подмосковье

Всероссийская федерация плавания выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«Всероссийская федерация плавания выражает соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в страшной трагедии», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 93 человека, количество жертв может увеличиваться.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»