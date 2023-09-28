World Aquatics пригрозила российским пловцам дисквалификацией за общение со СМИ

Международная федерация плавания (World Aquatics) заявила, что будет штрафовать или дисквалифицировать спортсменов из России или Белоруссии за общение со СМИ во время участия в соревнованиях.

4 сентября в организации объявили о том, что разрешают российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе в случае, если они будут соблюдать определенные условия, одним из которых является запрет на общение с журналистами во время турниров.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — приводит ТАСС слова представителя World Aquatics.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в турнирах под эгидой World Aquatics c марта 2022 года.

Первым турниром, на котором россияне и белорусы смогут выступить после отстранения, является чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет со 2 по 18 февраля 2024 года в Катаре.