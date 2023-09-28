World Aquatics пригрозила российским пловцам дисквалификацией за общение со СМИ

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Международная федерация плавания (World Aquatics) заявила, что будет штрафовать или дисквалифицировать спортсменов из России или Белоруссии за общение со СМИ во время участия в соревнованиях.
4 сентября в организации объявили о том, что разрешают российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе в случае, если они будут соблюдать определенные условия, одним из которых является запрет на общение с журналистами во время турниров.
«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — приводит ТАСС слова представителя World Aquatics.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в турнирах под эгидой World Aquatics c марта 2022 года.
Первым турниром, на котором россияне и белорусы смогут выступить после отстранения, является чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет со 2 по 18 февраля 2024 года в Катаре.