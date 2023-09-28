Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 11:27

World Aquatics пригрозила российским пловцам дисквалификацией за общение со СМИ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Пловцы в бассейне.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Международная федерация плавания (World Aquatics) заявила, что будет штрафовать или дисквалифицировать спортсменов из России или Белоруссии за общение со СМИ во время участия в соревнованиях.

4 сентября в организации объявили о том, что разрешают российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе в случае, если они будут соблюдать определенные условия, одним из которых является запрет на общение с журналистами во время турниров.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — приводит ТАСС слова представителя World Aquatics.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в турнирах под эгидой World Aquatics c марта 2022 года.

Первым турниром, на котором россияне и белорусы смогут выступить после отстранения, является чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет со 2 по 18 февраля 2024 года в Катаре.

Источник: ТАСС
2
Читайте также
Сборные Украины среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ из-за провала Украины
В России появился новый курс подготовки медиаспециалистов
Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование с 1 января
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авдиенко рассказал о работе по восстановлению в правах российских спортсменов