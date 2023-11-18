Фелпс рассказал о проблемах с психикой. Великий пловец был на грани срыва

Обладатель рекорда по олимпийскому золоту думал о самоубийстве.

Майкл Фелпс — человек-противоречие. С одной стороны, его спортивные качества не могут не восхищать. Даже если вы вообще не интересуетесь плаванием, да и спортом в принципе, вы не могли не слышать про этого американца. Балтиморская Пуля — самый успешный олимпиец в истории, и навряд ли до его рекордов в ближайшее время кто-то дотянется. В то же время публичный образ Фелпса достаточно скандальный. Он часто попадал в передряги, из-за которых едва не погубил свою карьеру. Причины асоциального поведения Майкла — в глубоких психологических травмах. Расстройства мучили Фелпса с самого детства, поэтому после завершения карьеры он решил помогать ребятам с похожими бедами.

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Фелпс предлагает не стеснятся говорить о психологических трудностях

Даже на пике своих спортивных достижений Майкл Фелпс был далек от психической нормы. Впервые о своих проблемах великий американец заговорил в 2017-м, сразу после завершения карьеры. В 2019-м рассказал в соцсетях, что в определенный момент задавался вопросом, стоит ли вообще жить. Когда Майкл был в спорте, он не отличался излишней открытостью. Однако сейчас экс-пловец спокойно рассказывает о своих проблемах во всех деталях. Недавние откровения услышали гости Всемирного бизнес-форума WOBI, который состоялся в Мадриде. Фелпс поделился с аудиторией своими размышлениями о важности психического здоровья, а также рассказал о своей карьере, полной взлетов и падений. Майкл рассказал, что страдал от депрессии ежегодно начиная с 2004-го, но первые симптомы проявились еще раньше.

«Когда я был ребенком, я тренировался с другими людьми, которые были на восемь лет старше меня, — сказал он, размышляя о причинах своих расстройств. — Это было странно, но мне нравилось этим заниматься. Мне всегда нравилось плавать, хотя это довольно одинокий вид спорта. Ни с кем нельзя разговаривать, нельзя слушать музыку... Только ты сам с собой». Когда Фелпсу стукнуло 19, он узнал, что такое полноценная депрессия. Второй раз ухудшения наблюдались в 2014-м. Фелпса тогда поймали пьяным за рулем, из-за чего он пропустил ЧМ в Казани и даже отсидел несколько дней в тюрьме. «Пока я там был, много думал о себе, о жизни. Правильно ли я поступаю, помогаю ли я людям. И вдруг понял — у меня есть свой особый опыт, которым я обязан поделиться».

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Коронавирусная изоляция усугубила проблему ментального здоровья

Тюремное заключение изменило Фелпса. Он понял, что не справляется без помощи, и обратился в реабилитационный центр. «Я боролся за свою жизнь больше, чем люди могли себе представить. В те моменты, когда мне было плохо, я корил себя, потому что думал: «Я не делаю свою работу», — вспоминал чемпион. Понимая, что с психическим здоровьем шутки плохи, Майкл начал помогать другим спортсменам с похожими симптомами. Прежде всего пловцам из сборной США. Еще в 2018-м он стал личным консультантом Кэти Ледеки, а с недавних пор решил заняться психологической поддержкой. И выступает за публичную открытость. «Я знаю, что есть много людей, у которых схожие проблемы, — объясняет свой выбор Фелпс. — У каждого четвертого человека есть проблемы с психическим здоровьем, и они не говорят об этом».

По мнению Майкла, мы сейчас наблюдаем новую «пандемию» психологических травм — отчасти это результат почти двухлетней изоляции из-за пандемии. И главная «прививка» от такого недуга — это общение. «Поделившись тем, что с нами происходит, и нашими чувствами, мы можем очень помочь друг другу. В жизни нет ничего идеального, но помогает, если мы открываемся», — считает Фелпс. В спортивном плане Майкл изучает феномен поражения. По его мнению, в моменте это уничтожающее чувство, но при правильном подходе неудача может и должна направлять к новым достижениям. Для самого Фелпса таким толчком стало поражение от южноафриканца Чаду ле Кло на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде-2012. «Я упустил свой шанс. Но, возможно, если бы я выиграл в Лондоне, я бы не плавал в Рио, я использовал этот результат как мотивацию, чтобы выиграть больше медалей», — рассказывает 23-кратный чемпион ОИ.

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Хочет стать «спасителем заблудших душ» для тех, кто потерял стимул к жизни

После завершения карьеры балтиморец не собирается почивать на лаврах великого спортсмена и думает о новом наследии, которое хочет оставить после себя. И борьба с психологическими проблемами — именно такая история. «В мире спорта много людей, которые сомневаются в себе, и моя цель — им помочь, — поясняет Фелпс. — Люди думали, что выиграть золотую медаль невозможно, а я выиграл восемь. Поэтому я хочу научить детей тому, что независимо от того, к чему вы стремитесь, это всегда достижимо. Мы не умеем летать, но можем делать что-нибудь еще. Давайте не бояться добиваться наших целей и задач». По мнению Майкла, его текущая деятельность даже важнее его мировых рекордов, поскольку может в прямом смысле этого слова спасти десятки жизней. «Есть много людей, которым очень тяжело, — говорит Фелпс. — Но я хочу им доказать, что есть свет в конце туннеля».

Клиническая депрессия — распространенная тема среди элитных пловцов. Ранее о ней рассказывали американка Аманда Берд и австралиец Ян Торп. Последний в своей автобиографии был очень откровенен, и его слова созвучны с тем, о чем сейчас говорит Фелпс. Страдала от эмоционального выгорания и Эллисон Шмитт. Победив на чемпионате США в 2018-м, она вышла на церемонию награждения в тематической футболке, на которой написано: «Помни, психологическое здоровье важно не меньше, чем физическое». После выдающейся Олимпиады в Лондоне, на которой Шмитт выиграла пять медалей, в том числе три золотые, ментальная форма Эллисон была не то что на нуле, а в минусовой зоне. Девушка подтвердила свой высокий статус через год в Барселоне, выиграв на ЧМ шесть золотых наград, но все равно страдала из-за неуверенности в себе. Так что Фелпс взялся за актуальную проблему, только вот сможет ли он ее решить?