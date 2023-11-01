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Сегодня, 13:30

Ефимову заставили выступать на региональных стартах. Но это пойдет ей только на пользу

Сергей Подушкин
Обозреватель
Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
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Знаменитая брассистка набирает форму на чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На протяжении многих лет Юлия Ефимова была главной звездой российского плавания. Но шестикратная чемпионка мира в 50-метровом бассейне и трехкратный призер Олимпийских игр практически пропала с радаров. По крайней мере, на соревнованиях она не выступала с 2021 года и жила в США. Казалось, скорое объявление о завершении карьеры неизбежно, однако Ефимова вернулась в Россию, приступила к полноценным тренировкам и сейчас штампует победы на отборочных стартах к чемпионату страны в короткой воде. Где через несколько недель попробует бросить вызов действующей мировой рекордсменке Евгении Чикуновой.

Соскучилась по дому

Страшно сказать, но своих первых больших успехов Ефимова добилась еще 16 лет назад — в 2007-м, будучи вундеркиндом, выиграла все три личные дистанции (50, 100 и 200 м) брассом на чемпионате Европы в короткой воде. Сейчас Юлии 31 год, по плавательным меркам она является ветераном. Спортсменка долгое время тренировалась в Америке, но после безмедального выступления на Играх в Токио два с лишним года назад (там она выступала только на стометровке, так как на коронной дистанции 200 м брассом отбор не прошла) и состязаниях в России в короткой воде она взяла паузу в карьере. Которая, мягко говоря, затянулась.

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Руководители российского плавания на вопросы по поводу будущего Юлии ответить затруднялись. Так в апреле этого года глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что о Ефимовой удается что-то узнавать только из соцсетей, поскольку в Россию она не приезжает, да и в Америке не соревнуется. Как рассказала Юлия сайту федерального спортивного телеканала, в США она могла выступать на каких-то стартах, но просто не хотела, да и тренера у нее не было, поэтому плавала просто для себя, для здоровья. Однако в конце лета 2023-го стало известно, что знаменитая брассистка все же решила отказаться от отдыха в пользу спорта — вернулась в Россию и начала упорные тренировки в Волгодонске под руководством своего отца.

«Я соскучилась по дому. В Москве летом, возможно, хорошо. Но цены на аренду бассейна очень «веселые», плюс вообще сейчас с бассейнами в Москве непросто. А еще в большом городе много тратишь времени на дорогу. Доехать до бассейна — час. Две тренировки в день, и в итоге полдня уходит на какие-то передвижения. Хотелось бы это время сэкономить. А в Волгодонске — дом, друзья, бассейн. И еще — там теплее», — объяснила она выбор локации в интервью сайту федерального спортивного телеканала.

Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Global Look Press

С прицелом на Игры дружбы?

Сама Юлия дала понять, что даже в отсутствие международных турниров настроена найти мотивацию для подготовки, дабы красиво подытожить свою долгую карьеру. Менее пары недель назад о намерении Ефимовой выступить на чемпионате страны в Петербурге заявил и Сальников. Но чтобы попасть на чемпионат России даже такой заслуженной спортсменке после перерыва, требуется пройти отбор и показать хоть какие-то приличные результаты. Таковы правила, которые не предусматривают исключений. Это не теннис с его защищенным рейтингом.

Хотя соревновательная практика Юлии в любом случае не помешает. Поэтому участие спортсменки на проходящем сейчас в Астрахани чемпионате Южного и Северо-Кавказского округов на короткой воде, где уровень сопротивления крайне низкий, только на первый взгляд кажется дикостью.

Лилли Кинг и&nbsp;Юлия Ефимова. «Недостойна рукопожатия». Как американка травила Юлию Ефимову на Олимпиаде в Рио

Причем Ефимова заявилась сразу на шесть дистанций, хотя могла бы ограничиться только привычным хет-триком из дисциплин в брассе. Но нет — в ее планах также 50 м баттерфляем, 100 м комплексом и 50 м на спине. По-видимому, чтобы вспомнить ощущения. К настоящему моменту она уже успела выиграть (при этом выступала она вне зачета, а значит, на призовые места не претендовала) с огромным преимуществом на дистанциях 50 и 100 м брассом. Времена сложно назвать очень быстрыми — 30,90 на полтиннике и 2.26,07. Хотя и совсем плохими их считать нельзя. В плавании на спине на дистанции 50 метров она показала 30,50.

В общем, очевидно, до оптимальной формы ей далековато, как и до результатов нынешней примы российского плавания Чикуновой, в этом году побившей мировой рекорд на 200 м брассом в длинной воде. Однако и растренированной Ефимову назвать точно нельзя. Не исключено, что на чемпионате России в Петербурге 20-25 ноября она покажет более конкурентоспособные времена. И даже если на международных стартах россияне выступать в 2024-м не будут, Ефимова вполне может блеснуть в следующем сезоне, к примеру на Играх дружбы, где на кону весьма солидные призовые.

плавание
Юлия Ефимова
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