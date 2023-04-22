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Сегодня, 14:30

Российские звезды уплыли за бугор. Кирпичникова и Николаев меняют спортивное гражданство

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Пловчиха Анастасия Кирпичникова.
Анастасия Кирпичникова.
Фото Global Look Press
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Они могут выступить за свои новые сборные уже на ближайшем чемпионате мира.

Пловцы сборной России Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев запустили процесс смены спортивного гражданства. Рекордсменка нашей страны на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем Кирпичникова планирует уже в этом сезоне выйти на старт под французским флагом, призер Всемирной Универсиады Николаев намерен представлять команду Австралии.

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О планах Кирпичниковой сменить спортивное гражданство Всероссийскую федерацию плавания уведомили еще год назад (тогда эта информация не появлялась в публичном пространстве) — по крайней мере, так утверждает технический директор французской плавательной федерации Жюльен Иссулье. Это объясняет отсутствия спортсменки на чемпионатах страны в сезоне 2022 звучит куда логичнее пресловутых «проблем с логистикой» и «больного плеча» (так звучали официальные причины, озвученные для прессы).

Теперь же с высокой долей вероятности можно утверждать, что Кирпичникова будет представлять другую страну уже на чемпионате мира в Фукуоке, куда российских пловцов уже точно не допустят. Анастасия получила французский паспорт (декрет о натурализации вышел 20 апреля 2023 года), и на нее в Федерации страны, принимающей Олимпийские игры 2024 года, очень рассчитывают: и на коронных дистанциях 800/1500 м, и в кролевой эстафете 4х200м.

Анастасия Кирпичникова (вторая слева).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Следует отметить, что большинство достижений на взрослом уровне (три медали чемпионатов Европы, три медали континентального чемпионата в 25 м бассейнах, а также медаль чемпионата мира на короткой воде) связаны с работой Кирпичниковой под руководством тренера Филиппа Лука. К группе наставника, ранее готовившего к соревнованиям олимпийских чемпионок Лор Маноду, Шарон Ван Роувендал и трехкратную чемпионку мира Орели Мюллер, Анастасия присоединилась в 2019 году в рамках сборов по приглашению подруги-соперницы по сборной Росиии по плаванию на средние и длинные дистанции Анны Егоровой. Вскоре к спортивному сюжету добавился и романтический: Кирпичникова познакомилась с призером чемпионата мира — французом Энзо Ролданом Муньосом, и стала большую часть времени проводить в Монпелье.

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После Олимпиады в Токио, где Анастасия стала первой спортсменкой из России, участвовавшей в Играх и в бассейне, и на открытой воде, она выступила за сборную еще на двух престижных турнирах: чемпионатах Европы и мира в 25-метровых бассейнах. Формально с последних соревнований прошло менее двух лет (ЧМ в Абу-Даби был в декабре 2021 года), а значит, отпустить Кирпичникову в другую сборную без карантина можно было только с согласия Всероссийской федерации плавания. Президент последней Владимир Сальников препятствий 22-летней спортсменке чинить не стал, заявив в интервью сайту федерального спортивному каналу: «Большой неожиданностью их решение не стало. Кирпичникова давно живет во Франции...Претензий к спортсменам у нас нет, предательством мы это не считаем. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать».

При этом, очевидно, что терять сильнейшую спортсменку Европы на дистанциях 800 и 1500 м, ВФП очень не хотела. Как заявил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик в интервью федеральному спортивному телеканалу: «...Мы предлагали сборы у нас с ее французским тренером, с группой ее французского тренера, предлагали денежное вознаграждение. Ничего против не имеем, пожелаем хорошей спортивной карьеры и всего хорошего в жизни».

Как видно, эти аргументы оказались для Кирпичниковой менее привлекательными, чем реальная возможность уже этим летом соревноваться с сильнейшими в мире на международной арене, а следующим — выступить на Олимпиаде на новой родине.

Марк Николаев.
Фото Соцсети

Учился в Америке, плавает в Австралии

Уроженец поселка Сельцо Тосненского района Ленинградской области Марк Николаев за сборную России последний раз выступал очень давно: еще на Всемирной Универсиаде в Неаполе в 2019 году. Так что для процедуры смены спортивного гражданства карантин для 25-летнего пловца вовсе не обязателен. Сказать о том, что переход Николаева под флаг другой сборной, настолько же весомая потеря, что и трансфер Кирпичниковой было бы преувеличением. Специализирующийся в плавании на спине на дистанциях 50 и 100 м спортсмен крайне редко представлял Россию на международных соревнованиях по целому ряду причин.

Во-первых, чтобы пробиться в сборную, Николаеву было необходимо преодолевать конкуренцию со стороны Климента Колесникова, Евгения Рылова, а в последние годы и Павла Самусенко. Во-вторых, для того, чтобы участвовать в российских отборах, Марку приходилось постоянно летать с другого конца света — до 2019 года он учился в университете в Финиксе (получил там степень MBA) и выступал в первом дивизионе NCAA.

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Ковидную самоизоляцию спортсмен провел в родном поселке, тренируясь под руководством мамы, а решение о переезде в Австралию принял весной 2022 года. К этому Николаева привела череда событий: 26 февраля он опубликовал гневный пост в соцсетях, призывавший крупнейший англоязычный портал о плавании swiswam прекратить травлю спортсменов с российскими паспортами, а в апреле в очередной раз проиграл на чемпионате страны на дистанции 50 м Колесникову. Вскоре Марк улетел на Зеленый континент, начал тренировки с клубом университета Бонда «Тупорылые акулы», а в августе одержал победу на чемпионате Австралии на стометровке в 25-метровых бассейнах. В этом сезоне Николаев ход пока не набрал. На чемпионате Австралии на любимой дистанции 100 м на спине он финишировал вторым вслед за призером Игр Содружества Брэдли Вудвордом с результатом 54,76, который не входит даже в топ-25 в мире в сезоне 2023.

Однако особого давления на спортсмена в новой стране не оказывают, да и о дискриминации по паспорту теперь говорить не придется.

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