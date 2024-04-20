Пловец Морозов завершил карьеру. Он ставил мировые рекорды, но называл себя чемпионом четвертых мест

Парадоксально успешная и неудачная карьера.

Официально стало известно о том, что в принципе и так давным-давно было понятно — пловец Владимир Морозов завершил спортивную карьеру. В бассейне на соревнованиях его не видели уже два года, на российских или международных стартах — и того больше. Учитывая возраст, старые травмы и отстранение россиян, решение выглядит понятным. При этом сложно охарактеризовать по итогам карьеру Морозова другим словом, как недосказанную. На протяжении многих лет Владимир считался элитным пловцом и претендовал на медали турнира любого разряда. Только вот следом за мировыми рекордами на этапах Кубка мира шли неудачи на Олимпиаде и ЧМ. Из раза в раз. Так что же это было — тотальное невезение или неумение собраться в нужный момент?

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Поражения на главных стартах

Пару лет назад в интервью «СЭ» Морозов самоиронично сказал, что наверняка своей карьерой побил какой-нибудь рекорд по четвертым местам. «Складывается такая ситуация, будто у меня две разные карьеры: одна — Морозова по короткой воде, где есть рекорды, Кубки мира, золотые медали чемпионатов мира. А вторая — по длинной... Каждый раз сам еду с надеждами на ЧМ или Олимпийские игры — и каждый раз четвертое место. Конечно же, это тяжело. Думаю, я давно уже побил какой-нибудь рекорд по количеству четвертых мест в истории спорта», — говорил Морозов. Он рассказывал, что капитан сборной Анастасия Фесикова в какой-то момент, глядя на мучения товарища по команде, даже поставила за Владимира свечку в церкви. Только вот и высшие силы оказались перед «проклятием» Морозова бессильны. Командная бронза из Лондона и серебро да бронза с ЧМ — и на этом все.

Ни одной важной победы в карьере, ни в команде, ни личной. Можно ли считать спортивный путь в таком случае успешным? Тут как посмотреть. С точки зрения сухого результата Владимир и правда не реализовал свой потенциал до конца, раз остался без первой строчки пьедестала на главных стартах. Но, с другой стороны, Морозов ставил мировые рекорды в мужском спринте вольным стилем. 50 и 100 метров кролем у мужчин — едва ли не самая конкурентная дисциплина в принципе, где постоянно сталкиваются между собой мировые титаны. И Владимир всегда был рядом с ними. Рядом с Флораном Манаду, Калебом Дресселом, Натаном Эдрианом и остальными. Только вот у них всех есть и золото ЧМ, и золото Олимпийских игр. А у Морозова по итогу — ни того, ни другого.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ковид и отстранение сократили карьеру

Надо отдать должное — Владимир не сдавался, пытался меняться и бороться. В 2021-м он смотрел на годы вперед и планировал выступать вплоть до 2028-го... Но тут, как говорится, скажи Богу о своих планах, он рассмеется. После отстранения россиян от международных стартов под эгидой World Aquatics живущего в Калифорнии Морозова на российских стартах не видели. Возможно, он даже и не приезжал больше на Родину, да и где его душе сейчас комфортнее, сказать сложно, ведь Игры-2028 он называл для себя «домашними», намекая на теплые чувства к Лос-Анджелесу. Мечта выступить на Играх-2028 и превзойти достижение американца Энтони Эрвина, победившего на Олимпиаде в плавании в возрасте 35 лет, ушла в небытие. Теперь Морозов видит себя тренером. Все так же в Калифорнии, где он уже набрал первую группу из 30 спортсменов.

«Когда ты молодой, когда результаты есть, кажется, что так будет всегда. Но сначала был ковид, потом другие события, из-за которых наших спортсменов не допускают. Да и возраст дал знать, что все, хорош, надо закругляться, — объяснял причины своего решения Владимир в беседе с порталом matchtv.ru. — Это уже было не только мое решение — вмешались факторы, которые я не мог контролировать. Завершил спортивную карьеру».

Как бы сложилась судьба Морозова, не будь коронавируса и геополитического обострения, сказать трудно. Но все же кажется, что ключевые шансы стать из просто хорошего пловца великим он упустил явно не сейчас, а еще в 2012-м и 2016-м. Тем не менее налицо тенденция — все больше спортсменов теряют мотивацию и уходят из спорта. Екатерина Юрлова-Перхт, Варвара Субботина, Татьяна Кошелева — это только за последнюю неделю с небольшим. У всех своя предыстория и свои причины, но сама по себе ситуация не самая радостная.