«К пловцам применялись другие стандарты». Почему ВАДА на стороне Китая в допинговом скандале

Всемирному агентству приходится отбиваться от критиков после оправдания 23 китайцев с положительными пробами на триметазидин.

Международная организация Global Athlete атаковала Всемирное антидопинговое агентство, обвинив его в двойных стандартах в деле с оправданием 23 китайских пловцов, пойманных на кардиологическом препарате триметазидине перед Олимпиадой-2020. По мнению радикальных борцов за чистый спорт, ситуация с китайцами ничем не отличается от инцидента с аналогичным лекарством у российской фигуристки Камилы Валиевой, и ВАДА, по-тихому оправдав пловцов, проявило халатность и непрозрачность. Само агентство отбивается от обвинений, заявляя, что право на непредвзятое разбирательство и оправдание по допинговым делам есть не только у китайских спортсменов.

Ложные и дискредитирующие высказывания

Прежде всего стоит напомнить, что Global Athlete — это самозванцы, которые утверждают, что действуют от имени тысяч спортсменов, но на самом деле никем не уполномочены. Движение возглавляет Роб Келер, занимавший ранее пост заместителя гендиректора ВАДА. Поэтому, наряду с нападками на Россию, допинговая тема у этих радикалов — самая любимая. Тем не менее огненные пресс-релизы Global Athlete охотно перепечатывают мировые СМИ, и на сей раз это нам на руку. Правда, ВАДА критикуется не за то, что слишком жестко наказало Валиеву, а потому что проявило к китайцам излишнюю мягкость.

«ВАДА утверждает, что не признает вины или халатности спортсменов. Почему этот вывод освобождает от обязательного публичного раскрытия результатов? — недоумевают борцы за чистый спорт. — В образце Валиевой была обнаружена небольшая концентрация триметазидина. Как и китайское антидопинговое агентство, РУСАДА не нашло вины или халатности в этом деле, приняв объяснения Валиевой. Однако ВАДА обжаловало решение РУСАДА, в результате чего Валиеву дисквалифицировали. Почему к 23 китайским спортсменам применялись другие стандарты? Почему ВАДА говорит, что действовало прозрачно, хотя не привело никаких доказательств, а вся информация была засекречена?»

Скандал разгорелся в конце прошлой недели после публикации в австралийском издании The Herald Sun, американском The New York Times и на немецком телеканале ARD информации о том, что в июне 2021 года половина сборной Китая сдала положительный анализ на триметазидин, но была оправдана из-за низкой концентрации и других доказательств «случайного заражения». ВАДА согласилось с позицией китайцев и не стало давать делу ход, после чего все попавшиеся поехали на Олимпиаду в Токио, и некоторые из них завоевали там медали. Лишь через год Международное агентство по тестированию (ITA) начало бить тревогу, а вскоре к нему с подачи американских спецслужб подключилось Антидопинговое агентство США (USADA). Именно они, по всей видимости, и организовали утечку в СМИ.

«Похоже, имели место подлый удар в спину чистым спортсменам и предательство всех атлетов, которые соревнуются честно и соблюдают правила, — заявил в разговоре с The New York Times исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт. — Все, кто грязными руками скрывает факты применения допинга и игнорирует голоса отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона».

Такая позиция американцев вызвала возмущение в ВАДА. «Всемирное антидопинговое агентство удивлено возмутительными, ложными и дискредитирующими высказываниями Тайгарта, — говорится в заявлении всемирного агентства. — Эти обвинения политически мотивированны и выдвинуты с намерением подорвать работу ВАДА по защите чистого спорта во всем мире. ВАДА отмечает, что компрометирующие комментарии были сделаны без каких либо доказательств . У нас не было оснований оспаривать то, что источником триметазидина стало загрязнение. После ложных обвинений у ВАДА нет другого выбора, кроме как передать этот вопрос своему юрисконсульту для дальнейших действий».

Фото Global Look Press

Армия семьи Ма

В этой истории любопытен раскол в среде борцов за чистый спорт. Если в обвинениях против России ВАДА выступало в связке с радикалами, то сейчас выпало из западной коалиции и выступает на стороне китайских товарищей. Частично это можно объяснить тем, что вице-президентом Всемирного агентства сейчас является представитель КНР Ян Ян. Но и в целом репутация китайцев в антидопинговой сфере вполне благоприятна, если, конечно, не заниматься огульной критикой. Несмотря на то что эту страну на протяжении десятилетий подозревают в разных манипуляциях с запрещенкой, глобальных докладов на эту тему так и не появилось. И в целом Китай, в отличие от нас, сохранил нормальные отношения с международными антидопинговыми структурами. В чем же здесь секрет?

Напомню, что до начала восьмидесятых КНР оставалась вне олимпийского движения из-за разногласий по поводу использования словосочетания «Китайская Республика» в названии сборной гоминдановского Тайваня. А в крутую спортивную супердержаву материковый Китай превратился только в девяностых, и это совпало с первыми громкими допинговыми скандалами в этой стране. C 1988 по 1998 год в приеме стероидов были уличены не менее полусотни китайских спортсменов международного уровня. На Азиатских играх-1994 в Хиросиме произошел даже массовый залет, когда на дигидротестостероне поймали семь пловцов (в том числе чемпионок мира Ян Айхуа и Люй Бинь), двух каноистов, велосипедистку и бегуна-спринтера Хань Цина. По итогам скандала оказались уволены десять тренеров.

Еще раньше — на чемпионате мира по легкой атлетике-1993 в Штутгарте — под подозрение попала группа девушек-бегунов на средние дистанции, которую тренировал самобытный специалист Ма Цзюньжэнь. Эту команду тут же окрестили «армией семьи Ма». Невероятные успехи своих подопечных Цзюньжэнь объяснял применением разрешенных народных средств — в частности, сыворотки на основе черепашьей крови. Согласно другой версии, в состав «волшебного зелья Ма» входили восемь препаратов из традиционной китайской медицины — хвост оленя, желатин из ослиной шкуры, мармелад, красный женьшень, слива лайчи, а также травы астрагал, гастродия высокая и дудник.

А всего через два года главная звезда «армии» Ван Цзюнься и девять других воспитанниц Мо со скандалом ушли от наставника, обвинив его в избиениях, запрете на ношение бюстгальтеров и использовании запрещенных препаратов, в том числе ЭПО (правда, об этом бунте стало известно только в 2016-м). С подачи неблагодарных учениц журналист Чжао Юй в 1998 году опубликовал работу, разоблачавшую методы Цзюньжэня, однако тренер через суд добился удаления из нее главы про допинг. Но перед Играми-2000 шесть из семи новых подопечных Мо, претендовавших на поездку в Сидней, засыпались на внутреннем контроле, после чего репутация специалиста была окончательно подорвана.

Фото Global Look Press

Угроза бойкота

Но самая серьезная ситуация с запрещенкой сложилась в девяностые в китайском плавании. В какой-то момент почти половина пойманных во всем мире пловцов-допингеров представляла сборную КНР. Западные СМИ считали, что в этом виновата немецкий врач Хельга Пфайффер, которая в прошлом якобы была причастна к стероидным программам в ГДР. Этот специалист трудилась в Шанхае под началом самого успешного китайского тренера Чжоу Мина. Правда в 1998 году наставник получил пожизненный бан по итогам жуткого скандала на чемпионате мира по водным видам спорта в Перте.

Перед началом этих соревнований в багаже вице-чемпионки мира брассистки Юань Юань австралийские таможенники нашли 13 ампул гормона роста нордитропина, который якобы принадлежал ее тренеру Чжоу Цзэвэню. Местные СМИ потребовали выслать из страны всю сборную Китая. С большим трудом международная федерация уговорила власти ограничиться аннулированием виз только для контрабандистов. Юань тогда получила четыре года дисквалификации, а ее наставник — целых 15 лет. В довершение ко всему в Перте на диуретике триамтерине были пойманы еще четыре китайских спортсмена — Ван Луньа, И Чжан, Хуйцзюе Цай и Вэй Ва. Правда, они вместе с тренерами получили дисквалификацию всего на три месяца.

Вообще, обязательное наказание наставника вместе со спортсменом — это одна из китайских антидопинговых традиций. Правда, в 1998-м она не помешала австралийцам и другим яростным противникам запрещенки потребовать двухлетнего отстранения всей плавательной сборной Китая. В ответ КНР пообещала глобальный бойкот Олимпиады-2000 в Сиднее, что быстро сбило запал хейтеров.

Накануне домашних Игр-2008 китайцы организовали массовое тестирование своих спортсменов и пообещали всем пойманным пожизненную дисквалификацию. За стероид станозолол ее заработал обладатель национальных рекордов в плавании на спине Оуян Куньпэн. А еще пять пловчих — Цюй Цзин, Лю Биняо, Цзо Цзыцяо, Фу Бо и Ху Шаочжи — получили двухлетний бан за анаболический агент кленбутерол. Апогеем допинговых разоблачений в китайских бассейнах стала двухлетняя дисквалификация за эритропоэтин Ли Чжэсы в 2012 году — девушке на тот момент было всего 16 лет. И данная история лишний раз подтвердила: китайцам не чужд мощный современный допинг, а черепашья кровь и оленьи хвосты — это скорее фольклор.

Е Шивэнь. Фото Global Look Press

Разоблачения диссидентов

Во время Олимпиады-2012 американский тренер Джон Леонард устроил травлю юной китайской пловчихи Е Шивэнь, которая показала невероятный результат на дистанции 400 метров комплексным плаванием. «Она вела себя словно запрограммированный робот, — заявил Леонард в интервью британскому изданию Guardian. — Вся история спорта показывает: если мы видим фантастический успех новичка, причина триумфа — допинг. То же самое в восьмидесятых случилось с целой командой пловчих из ГДР». Правда, никакой запрещенки в анализах Е Шивэнь не обнаружили, и ее критикам пришлось замолчать.

Вспышка гнева американского специалиста по отношению к спортсменам из КНР во многом была спровоцирована изысканиями австралийской газеты Sydney Morning Herald, которая перед Лондоном-2012 предоставила трибуну китайской диссидентке Сюэ Иньсянь. Бывший врач сборной по спортивной гимнастике уверяла, что в восьмидесятых и девяностых в спорте Китая существовала государственная допинговая программа, в которую были втянуты не менее 10 тысяч спортсменов, в том числе знаменитые гимнасты Ли Нин, Лу Юн и Ли Юэцзю. Правда, саму Сюэ отстранили от работы в большом спорте еще в 1988-м — якобы «из-за нежелания использовать запрещенку». В десятых доктор попросила политического убежища в Германии.

Слова осведомительницы частично подтвердил Чэнь Чжанхао, врач олимпийской сборной Китая с 1984 по 1992 год. В восьмидесятые его якобы командировали во Францию для изучения западных допинговых технологий. По данным Чэнь, в начале 1990-х запрещенку употребляли около 50 элитных китайских спортсменов. Поначалу — в основном гормон роста, а затем — стероиды, поскольку они были дешевле. При этом Чжанхао обвинил в пропаганде допинга западных экспертов. «Они лгали нам об эффективности препаратов, а мы слепо верили им как дураки», — пожаловался специалист, эмигрировавший в США.

Аргументы о «государственном допинге в Китае» были повторены в 2017-м в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта на телеканале ARD. В нем также упоминалось о странной смерти в 2015-м во время сборов 17-летней пловчихи Цин Вэньи. Однако организованное ВАДА расследование никаких фактов, подтверждающих разоблачения, не обнаружило. Ничего не дала и проверка информации британской газеты Times о сокрытии китайцами положительных результатов допинг-тестов пяти пловцов в 2015-2016 годах. Это еще одна особенность больших скандалов с запрещенкой в Китае. Все международные разбирательства неизменно глохнут.

Возможно, так происходит потому, что китайцы, обладая почти неисчерпаемым человеческим ресурсом, почти никогда не впрягались за своих чемпионов. Всех спортсменов и тренеров, замазанных в нарушениях, в том числе на национальном уровне, легко убирали, а на их место приходили новые звезды.

Накануне домашней зимней Олимпиады-2022 Китай объявил о введении уголовного наказания за незаконное применение «фармы». Всем уличенным в нарушении антидопинговых правил теперь грозил большой штраф и лишение свободы на срок до трех лет. Это не избавило китайцев от допинговых инцидентов. Но залетов на допинге в сборной КНР еще в десятые стало существенно меньше, особенно это было заметно в плавании. Правда, вылезли проблемы в тяжелой атлетике. Но в этом виде спорта очень плохая ситуация в целом по миру, и китайские штангисты просто находятся в общем тренде. Так что нынешний скандал с 23 пойманными на триметазидине пловцами — это всего лишь инцидент и не повод для глобальных выводов. Хотя, конечно, по нынешним временам возможно абсолютно все.