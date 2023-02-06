Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина заявила, что приняла окончательное решение о завершении карьеры.

«Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье», — сказала Ромашина в телеинтервью Дмитрию Губерниеву.

В ноябре главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что Ромашина может перейти на тренерскую работу и стать руководителем отделения в школе по синхронному плаванию «Юность Москвы».

33-летняя спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.