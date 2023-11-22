Чигирева: «Готова ехать на Олимпиаду в Париже под нейтральным флагом»

Двукратная олимпийская по синхронному плаванию Влада Чигирева заявила, что готова поехать на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Я пока не могу сказать, что будет в Париже. Готова ехать как под флагом России, так и под нейтральным. Сейчас меня смущают условия, которые ставят для участия на Олимпийских играх. Наш вид спорта уже исключили, потому что могут ехать только спортсмены индивидуальных программ, а у нас даже дуэт не является индивидуальным видом», — заявила Чигирева Metaratings.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

Чигирева завоевывала золото Олимпиады в 2016 и 2020 годах. Помимо этого, спортсменка является 11-кратной чемпионкой мира и 4-кратной победительницей Чемпионата Европы.