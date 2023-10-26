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Синхронное плавание

26 октября, 12:03

Синхронистка Колесниченко прокомментировала недопуск россиян до международных соревнований

Виктория Кравченко
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Российская синхронистка олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко поделилась мнением о недопуске россиян до международных соревнований.

«Мне жалко девочек, которые еще не были на ОИ. По факту у меня есть все. Я не жалею ни о чем. Люблю свою работу и делаю ее с трепетом. Когда закончатся силы и желание, подумаю закончить карьеру. Сейчас мы готовимся к Играм БРИКС. Все спортсмены ни в коем случае не жалеют и продолжают работать дальше, веря, что все вернется на круги своя», — цитирует Колесниченко Sport24.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/other/news-590268-kolesnichenko-gotovimsya-k-igram-briks-oni-proydut-na-vysokom-urovne-zhalko-devochek-kotoryye-ne-byli-na-olimpiade
Светлана Колесниченко
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