Синхронистка Колесниченко прокомментировала недопуск россиян до международных соревнований

Российская синхронистка олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко поделилась мнением о недопуске россиян до международных соревнований.

«Мне жалко девочек, которые еще не были на ОИ. По факту у меня есть все. Я не жалею ни о чем. Люблю свою работу и делаю ее с трепетом. Когда закончатся силы и желание, подумаю закончить карьеру. Сейчас мы готовимся к Играм БРИКС. Все спортсмены ни в коем случае не жалеют и продолжают работать дальше, веря, что все вернется на круги своя», — цитирует Колесниченко Sport24.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.