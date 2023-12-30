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Синхронное плавание

Сегодня, 21:01

Киселева заявила, что российское синхронное плавание остается недосягаемым для всего мира

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева поделилась мнением о синхронном плавании в России.

«Россия остается лидером в синхронном плавании на протяжении 25 лет. У нас огромное количество побед на международных соревнованиях, и до сих пор наши спортсмены остаются недосягаемыми для всего мира. Об этом нужно помнить и не надо забывать», — приводит ТАСС слова Киселевой.

В сентябре Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

Источник: https://tass.ru/sport/19657575
Мария Киселева
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