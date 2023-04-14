Дмитриева — о победе Медведева над Зверевым: «Игра была абсолютно равная. Каждый делал то, что он умеет»

18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу Даниила Медведева над Александром Зверевым (3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Потрясающий напряженный матч. Особенно решающий сет, когда Зверев упустил, на мой взгляд, минимум четыре возможности добиться победы. Дважды подавал на матч и на тай-брейке у него было два матчбола. Игра была абсолютно равная. Каждый делал то, что он умеет друг против друга. Медведев стремился играть безошибочно и держать мяч контролем, а Зверев пытался играть активнее, но в некоторых случаях сдерживал себя, потому что знал, что последнее слово будет за Даней. В психологическом плане игра была сложная. Звереву важнее было победить в этом матче, но мне кажется, именно поэтому он немного психологически дрогнул в решающий момент, а Даня проявил твердость», — сказала Дмитриева «СЭ».

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне. Матч начнется не раньше 16:00.