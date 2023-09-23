Котов уступил Звереву на турнире в Китае

Россиянин Павел Котов в матче второго круга на турнире ATP в Чэнду уступил немцу Александру Звереву. Котов взял второй сет, но не смог навязать борьбу 10-й ракетке мира в решающем сете. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

В четвертьфинале Зверев сыграет против серба Миомира Кецмановича.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Павел Котов (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:1