Алькарас о победе над Руудом: «Такие матчи дают дополнительную мотивацию»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом (6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира в Пекине.

«Я очень рад. Здорово обыграть такого игрока как Каспер, да еще и двух сетах. Это говорит о том, что вы играли очень хорошо. Было тяжело — длительные розыгрыши в начале матча. Мне понравился уровень моего тенниса, то какие решения я принимал в первом сете. Такие матчи дают вам дополнительную мотивацию», — сказал Алькарас после игры.

В полуфинале Алькарас встретится с итальянцем Янником Синнером.