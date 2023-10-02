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Сегодня, 18:40

Синнер сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянец Янник Синнер победил болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:4, 3:6, 6:2. Матч длился 2 часа 31 минуту.

В полуфинале 7-я ракетка мира Синнер встретится со 2-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Испанец в 1/4 финала победил норвежца Каспера Рууда в двух сетах — 6:4, 6:2.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 6) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 3:6, 6:2

Теннис
Григор Димитров
Янник Синнер
0
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