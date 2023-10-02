Синнер сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

Сегодня, 18:40
Итальянец Янник Синнер победил болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:4, 3:6, 6:2. Матч длился 2 часа 31 минуту.
В полуфинале 7-я ракетка мира Синнер встретится со 2-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Испанец в 1/4 финала победил норвежца Каспера Рууда в двух сетах — 6:4, 6:2.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 6) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 3:6, 6:2