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Сегодня, 03:30

Алькарас победил Лайовича в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро. В двух сетах он обыграл Душана Лайовича из Сербии.

Ранее путевки в полуфинал выиграли испанец Бернабе Сапата Миральес и британец Кэмерон Норри. Они сыграют друг с другом за выход в финал.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 7) — 6:4, 2:6, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:1, 6:4

Карлос Алькарас (Испания) - Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:0)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/rio/2023/
Теннис
Душан Лайович
Карлос Алькарас
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