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Сегодня, 10:10

Алькарас рассказал, что фанаты Надаля и Федерера поддерживают его в матчах против Джоковича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поддержке со стороны фанатов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Я часто слежу за социальными сетями, и каждый раз, когда я играю против Джоковича, меня всегда поддерживают фанаты Надаля и Федерера. Это дополнительная мотивация и радость — иметь за собой поклонников Рафы или Роджера. Это прекрасно», — сказал Алькарас TV Azteca.

Алькарас завершил сезон на втором месте в рейтинге ATP, уступив Джоковичу первую строчку. Он проиграл сербу в полуфинале Итогового турнира ATP (3:6, 2:6).

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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