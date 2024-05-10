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Сегодня, 12:10

Медведев рассказал о своем состоянии после травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что восстановился после травмы, из-за которой он не сумел доиграть турнир серии ATP-1000 в Мадриде.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Три дня я пробыл в Мадриде, полностью восстановился. Сейчас я набрал полную силу. Так что я поиграю и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четверг, 2 мая, Медведев после первого сета снялся с четвертьфинального матча против чеха Иржи Легечки на турнире в Мадриде.

11 мая Медведев сыграет с британцем Джеком Дрейпером во втором круге турнира в Риме.

Теннис
Даниил Медведев
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