Андреа Петкович назвала главную проблему Медведева

Бывшая теннисистка Андреа Петкович рассказала, в чем заключается главная проблема российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев находится в худшем положении, он большая звезда, но он всегда был вторым или третьим номером. Сначала был Новак Джокович, теперь Янник Синнер или Карлос Алькарас, и это проблема. Даже если он станет номером один в мире, пока есть Синнер или Алькарас, он всегда будет на втором плане», — приводит слова Петкович Tennis World USA.

Ранее Медведев вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв венгра Мартона Фучовича со счетом 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет Кэмерон Норри.