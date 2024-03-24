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24 марта, 16:23

Андреа Петкович назвала главную проблему Медведева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая теннисистка Андреа Петкович рассказала, в чем заключается главная проблема российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев находится в худшем положении, он большая звезда, но он всегда был вторым или третьим номером. Сначала был Новак Джокович, теперь Янник Синнер или Карлос Алькарас, и это проблема. Даже если он станет номером один в мире, пока есть Синнер или Алькарас, он всегда будет на втором плане», — приводит слова Петкович Tennis World USA.

Ранее Медведев вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв венгра Мартона Фучовича со счетом 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет Кэмерон Норри.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Андреа Петкович
Даниил Медведев
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