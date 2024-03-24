Сафиуллин в двух сетах уступил Музетти во втором круге «мастерса» в Майами

24 марта, 19:48
Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором круге «мастерса» в Майами.
Матч завершился со счетом 5:7, 1:6. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.
39-я ракетка мира Сафиуллин 3 раза подал навылет и допустил столько же двойных ошибок. Также он реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету 24-й ракетки мира Музетти 5 эйсов, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В третьем круге турнира Музетти сыграет с американцем Беном Шелтоном.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 6:1