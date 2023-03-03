Чесноков: «Медведев — единственный игрок, которому сейчас по силам победить Джоковича»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Дубае между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«Жаль, что это будет лишь полуфинальный матч, я бы хотел увидеть их в финале. Считаю, что Медведев единственный игрок, которому сейчас по силам победить Джоковича. Во-первых, он очень плотно бьет и здорово защищается, во-вторых, у него отличное чувство мяча. Даниил сейчас здорово двигается, у него все в порядке с выносливостью и психикой. Новаку будет невероятно сложно победить, у них вообще легких матчей практически не бывает», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Медведевым и Джоковичем пройдет в пятницу, 3 марта. В другом полуфинальном матче встретятся действующий победитель турнира в Дубае россиянин Андрей Рублев и представитель Германии Александр Зверев.