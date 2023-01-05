Ольховский: «Полуфинал для Карацева — хороший результат, но он может пройти и дальше»

Победитель двух турниров «Большого Шлема» Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Аслана Карацева в полуфинал турнира АТР в Пуне (Индия).

В четвертьфинале Карацев одержал победу над испанцем Педро Мартинесом (6:1, 6:2).

«Как я уже говорил, у Аслана все зависит от его уверенности в себе и его физическом состоянии. Он показывает очень хороший быстрый теннис. Но и соперники сейчас пока удобные для Аслана. На мой взгляд, у Аслана очень хорошая подготовка перед Australian Open. Сейчас он в полуфинале турнира, что уже хороший результат, но с такой игрой он может и дальше пройти. Следующий соперник ему тоже по силам», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В полуфинале турнира в Пуне соперником Карацева будет 95-я ракетка мира нидерландец Таллон Грикспор.