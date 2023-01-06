Нисиока и Корда сыграют в полуфинале турнира ATP в Аделаиде

Японец Йосихито Нисиока обыграл австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2. В полуфинале Нисиока сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который победил итальянца Янника Синнера — 7:5, 6:1. Аделаида (Австралия) Турнир ATP Adelaide International 1 Призовой фонд 642 735 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Йосихито Нисиока (Япония) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2 Себастьян Корда (США) — Янник Синнер (Италия, 6) — 7:5, 6:1