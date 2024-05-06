Андрей Рублев не верит, что его бренд одежды будет популярнее мировых гигантов

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Российский теннисист Андрей Рублев рассчитывает выстроить систематическую работу по выпуску одежды своего бренда, однако не рассчитывает, что ему удастся обойти популярных мировых производителей.
«Планов переплюнуть признанных спортивных гигантов нет. В планах, чтобы все систематично работало. Было бы классно выстроить систему. А спортивных гигантов не переплюнуть, — это все-таки многолетняя история», — цитирует Рублева ТАСС.
В воскресенье, 5 мая, Рублев стал победителем «мастерса» в Мадриде, одолев в решающем матче канадца Феликса Оже-Альяссима. Россиянин завоевал 16-й титул ATP в карьере.