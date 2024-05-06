Андрей Рублев не верит, что его бренд одежды будет популярнее мировых гигантов

Российский теннисист Андрей Рублев рассчитывает выстроить систематическую работу по выпуску одежды своего бренда, однако не рассчитывает, что ему удастся обойти популярных мировых производителей.

«Планов переплюнуть признанных спортивных гигантов нет. В планах, чтобы все систематично работало. Было бы классно выстроить систему. А спортивных гигантов не переплюнуть, — это все-таки многолетняя история», — цитирует Рублева ТАСС.

В воскресенье, 5 мая, Рублев стал победителем «мастерса» в Мадриде, одолев в решающем матче канадца Феликса Оже-Альяссима. Россиянин завоевал 16-й титул ATP в карьере.