Рублев рассказал, что испытывает проблемы с пальцем на ноге

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о проблемах с пальцем на ноге.

«Палец на ноге воспалился и стал давить на кость. Невозможно было засунуть ногу в кроссовок. Потом, видимо, из-за этого вируса у меня пошли по всему телу какие-то красные пятна, на стопах стали вскакивать водяные волдыри. Сегодня их прокалывали, чтобы жидкость вышла», — рассказал Рублев в интервью YouTube-каналу «Больше».

Ранее спортсмен рассказал, что заболел во время турнира.

На «мастерсе» в Мадриде россиянин взял второй титул категории ATP 1000 в карьере. В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.