Рублев — Хачанову: «Крупнейший трофей в парном разряде я берег для тебя»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о завоевании с Кареном Хачановым трофея в парном разряде на трунире в Мадриде.

6 мая спортсмены выиграли первый совместный титул, победив Рохана Бопанну и Мэттью Эбдена в финале «Мастерса».

«Вы не представляете, сколько он мне дерьма наговорил за то, что я выигрывал парные титулы с другими ребятами... Карен говорил: «Ты играешь один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не побеждал». Крупнейший я берег для тебя», — сказал Рублев в послематчевом интервью на корте, обратившись к Хачанову.

Для Хачанова это первый титул в парном разряде, для Рублева — четвертый и самый крупный.