Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:20

ATP представила новаторскую программу финансовой поддержки игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) анонсировала инновационную программу финансовой поддержки для игроков ATP, которая будет запущена в 2024 году в рамках трехлетнего эксперимента.

Программа называется «Baseline» и состоит из трех основных компонентов. Ее цель состоит в том, чтобы большее количество игроков могло достойно зарабатывать теннисом.

3 главных компонента:

1. Гарантированный заработок. Если призовой заработок игрока топ-250 окажется ниже порога, ATP примет меры для покрытия дефицита. В сезоне 2024 года пороги составят 300 тысяч долларов для топ-100, 150 тысяч долларов (101-175 места) и 75 тысяч долларов (176-250).

2. Защита от травм. Это поддержка игроков, которые из-за травм играют менее девяти турниров ATP и «Челленджеров» в течение сезона. В 2024 году для игроков топ-100 установлена сумма 200 тысяч долларов, для игроков со 101 по 175 место — 100 тысяч, а для игроков со 176 по 250 место — 50 тысяч.

3. Инвестиции в новичков. Игроки, которые дебютируют в топ-125, получат 200 тысяч долларов на следующий сезон после дебюта. В дальнейшем они должны будут вернуть эти деньги из призовых.

Ожидается, что в каждом сезоне финансовую поддержку по программе «Baseline» получат от 30 до 45 игроков. Пробный период 2024-2026 послужит проверкой концепции с возможностью расширения финансирования в будущем.

Источник: ATP
Теннис
1
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьос: «В моем баке еще есть немного топлива, но моему телу нужно время на восстановление»