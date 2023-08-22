ATP представила новаторскую программу финансовой поддержки игроков

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) анонсировала инновационную программу финансовой поддержки для игроков ATP, которая будет запущена в 2024 году в рамках трехлетнего эксперимента.

Программа называется «Baseline» и состоит из трех основных компонентов. Ее цель состоит в том, чтобы большее количество игроков могло достойно зарабатывать теннисом.

3 главных компонента:

1. Гарантированный заработок. Если призовой заработок игрока топ-250 окажется ниже порога, ATP примет меры для покрытия дефицита. В сезоне 2024 года пороги составят 300 тысяч долларов для топ-100, 150 тысяч долларов (101-175 места) и 75 тысяч долларов (176-250).

2. Защита от травм. Это поддержка игроков, которые из-за травм играют менее девяти турниров ATP и «Челленджеров» в течение сезона. В 2024 году для игроков топ-100 установлена сумма 200 тысяч долларов, для игроков со 101 по 175 место — 100 тысяч, а для игроков со 176 по 250 место — 50 тысяч.

3. Инвестиции в новичков. Игроки, которые дебютируют в топ-125, получат 200 тысяч долларов на следующий сезон после дебюта. В дальнейшем они должны будут вернуть эти деньги из призовых.

Ожидается, что в каждом сезоне финансовую поддержку по программе «Baseline» получат от 30 до 45 игроков. Пробный период 2024-2026 послужит проверкой концепции с возможностью расширения финансирования в будущем.