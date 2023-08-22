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Сегодня, 12:15

Кирьос: «В моем баке еще есть немного топлива, но моему телу нужно время на восстановление»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о том, как проходит его реабилитация после новой травмы. В 2023 году он сначала восстанавливался после операции на колене и проблем со стопой, а сейчас у него травма запястья.

«Миллионам моих болельщиков. Думаю, нам всем нужно сохранять терпение. Поверьте, в моем баке еще осталось немного топлива, но моему телу нужно время на восстановление. Я по-прежнему мотивирован — и в тренажерном зале, и в лечении, и в реабилитации. За пределами корта все идет отлично, я нацелен вернуться и провести такой же успешный сезон, как предыдущий», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Ранее 28-летний спортсмен сообщил, что пропустит американские турниры из-за травмы. В сентябре он опустится в конец топ-500.

Теннис
Ник Кирьос
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