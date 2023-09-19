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Сегодня, 08:07

Надаль рассказал о планах на последний сезон

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих планах на заключительный сезон в АТР.

Ранее он сообщил, что этот сезон станет для него последним в карьере.

«Я хотел бы снова быть конкурентоспособным. Я не мечтаю вернуться и выиграть «Ролан Гаррос» или Australian Open. Не хочу вводить людей в заблуждение — я понимаю, что на данном этапе жизни и карьеры мне до этого далеко. Я не буду говорить, что это невозможно, поскольку в спорте все меняется очень быстро», — сказал Надаль в интервью Movistar Tennis.

Ранее дядя Надаля рассказал, что теннисист хочет вернуться на корт на Australian Open-2024.

В начале июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Сообщалось, что процесс реабилитации.

Рафаэль Надаль
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