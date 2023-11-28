Беккер назвал теннисистов, которые удивят в новом сезоне

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер считает, что итальянец Янник Синнер будет одним из доминирующих игроков в АТР-туре в ближайшие годы.

«По Яннику Синнеру видно, что он стал лучше за последние один или два года. Он вежливый, воспитанный парень. Где еще такое существует? Он суперзвезда, но в то же время расслабленный, сдержанный и невероятно обаятельный спортсмен. В предстоящем году вы также много услышите об Алькарасе, Руне и Шелтоне», — приводит TennisUpToDate слова Беккера.

22-летний Синнер завоевал четыре титула на уровне ATP в этом году и завершил сезон на четвертой строчке в мировом рейтинге. Итальянец дошел до финала Итогового турнира АТР, где не смог одолеть первую ракетку мира Новака Джоковича. Позже Синнер успешно выступил в Кубке Дэвиса и принес своей сборной победу в турнире, обыграв в финале представителя Австралии Алекса Де Минаура (6:3, 6:0).