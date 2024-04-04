Шелтон сыграет с Накашимой в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Сегодня, 08:34
Американец Бен Шелтон победил бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира ATP в Хьюстоне (США) — 3:6, 6:4, 6:3.
Матч длился 2 часа 24 минуты.
Первый «сеяный» в турнире Шелтон вышел в четвертьфинале и встретится с соотечественником Брэндоном Накашимой, который победил австралийца Ринки Хидзикату, — 6:1, 6:4.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Бен Шелтон (США, 1) — Зизу Бергс (Бельгия) — 3:6, 6:4, 6:3
Брэндон Накашима (США) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:1, 6:4