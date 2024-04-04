Шелтон сыграет с Накашимой в четвертьфинале турнира в Хьюстоне

Американец Бен Шелтон победил бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира ATP в Хьюстоне (США) — 3:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 24 минуты. Первый «сеяный» в турнире Шелтон вышел в четвертьфинале и встретится с соотечественником Брэндоном Накашимой, который победил австралийца Ринки Хидзикату, — 6:1, 6:4. Хьюстон (США) Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship Призовой фонд 661 585 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Бен Шелтон (США, 1) — Зизу Бергс (Бельгия) — 3:6, 6:4, 6:3 Брэндон Накашима (США) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:1, 6:4