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3 апреля, 22:47

Надаль из-за проблем со спиной может пропустить турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль из-за проблем со спиной пропустит около шести недель, сообщает Diario Sport.

По информации источника, высока вероятность, что Надаль пропустит турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил на турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. В этом же матче он получил повреждение бедра, из-за чего пропустил Открытый чемпионат Австралии-2024, а также снялся с турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

Теннис
Рафаэль Надаль
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