Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:10

Маррей проиграл Де Минауру, Шварцман победил Гоффена в первом круге турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Британец Энди Маррей проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в первом круге турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 1:6, 3:6. Матч длился 1 час 28 минуты.

Во втором круге Де Минаур встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:1, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) — Максим Кресси (США) — 6:4, 6:2

Теннис
Давид Гоффен
Маттео Берреттини
Энди Маррей
0
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Братья Циципасы обыграли дуэт Димитров/Хуркач в первом круге парного турнира в Монте-Карло