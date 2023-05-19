Чесноков: «Непонятно, насколько вообще будущее Надаля реально в теннисе»

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал решение испанца Рафаэля Надаля пропустить «Ролан Гаррос» и намерение завершить карьеру в 2024 году.

«Да, Надаль заявил, что не примет участия в «Ролан Гаррос». Но непонятно, насколько вообще будущее Рафаэля реально в теннисе, — цитирует Metaratings.ru Чеснокова. — Он тренируется по 2-3 часа, хочет вернуться, мне это рассказывали мои знакомые. Но Надаль не выдерживает, когда начинаются большие нагрузки. Кроме того, Рафаэль заявил, что следующий сезон для него будет последним. Очень жалко терять таких чемпионов, как Надаль. Но он все-таки пытается вернуться. Пока Рафаэль не готов показывать свой максимальный теннис, он трезво оценивает свои возможности. Хотя Надаль тот чемпион, который много раз выступал с травмой и играл за счет морально-волевых качеств».

36-летний теннисист объявил, что пропустит «Ролан Гаррос» — 2023. В активе экс-первой ракетки мира 92 титула за карьреу. Он 22 раза побеждал в турнирах серии «Большого шлема». По этому показателю он делит лидерство с Новаком Джоковичем.

Из-за мышечной травмы Надаль не выступает с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).