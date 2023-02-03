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Сегодня, 19:20

Чесноков рассказал, что нужно Медведеву для возвращения в топ-10 мирового рейтинга

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал, что необходимо сделать россиянину Даниилу Медведеву для возвращения в первую десятку АТР.

«Медведеву сейчас не нужно ограничивать свои выступления на турнирах и сосредотачиваться на тренировках. В последнее время он выступает нестабильно, но дело тут не в плохой физической форме. В первую очередь ему не хватает игрового тонуса. Такие проблемы решаются с помощью сбалансированного календаря. Не надо ничего придумывать, нужно играть как можно больше. А с тренировками у Медведева и так полный порядок. Я сам видел, как он вкалывает — уровень нагрузок у него просто запредельный», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

После неудачного выступления на Australian Open Медведев выбыл из первой десятки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Экс-первая ракетка мира находится сейчас на 12-м месте.

Источник: https://betonmobile.ru/chesnokov-rasskazal-chto-nuzhno-medvedevu-dlya-vozvrashheniya-v-top-10-mirovogo-reytinga
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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