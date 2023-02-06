Сафиуллин поднялся на 18 позиций в рейтинге ATP

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 100-й на 82-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сегодня, 6 февраля, на сайте организации появилась обновленная версия.

В воскресенье Сафиуллин стал победителем турнира серии «Челленджер» в немецком Кобленце.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидером также остается серб Новак Джокович. Единственный россиянин в топ-10 Андрей Рублев располагается на пятой строчке. Даниил Медведев занимает 12-е место, Карен Хачанов расположился строчкой ниже. Аслан Карацев с 98-й позиции поднялся на 95-е место.

Рейтинг АТР, версия от 6 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6730;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6195;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4200;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815;

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715;

8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410;

9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3046;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995...

12 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2750;

13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2515...

82 (100). Роман Сафиуллин (Россия) — 641...

95 (98). Аслан Карацев (Россия) — 555...