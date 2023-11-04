Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

4 ноября, 23:58

Чесноков считает, что Рублев заставил Джоковича играть на пределе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Андрей Рублев заставил серба Новака Джоковича играть на пределе своих возможностей в полуфинале «мастерса» в Париже.

«Какой же живучий Джокович, он еле дышал. С самого начала турнира он играл тяжелые матчи, и сегодня ему тоже было нелегко. Когда Рублев отрывался на своей подаче, то Джокович предпочитал отдыхать, на своей он отрабатывал по полной, а в третьем сете он сделал что-то невероятное. Сейчас у Джоковича нет той свежести, когда он просто летал по корту, он делал невынужденные ошибки. Сегодня Рублев вынудил работать Джоковича на сверхпределе», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича. В финале он сыграет против болгарина Григора Димитрова.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Новак Джокович
1
Обсудить
Читайте также
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович: «Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку»